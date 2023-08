Le Galaxy S24 de Samsung intègrerait de nouveau un processeur Exynos en Europe

Eu égard au différentiel habituel de performances entre l’Exynos et le Snapdragon de Qualcomm, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle : le leaker Ice Universe affirme en effet que les Galaxy S24 vendus en Europe embarqueront la puce Exynos 2400. Ce serait un sacré retour en arrière après la génération précédente, le Galaxy S23, qui était bien équipé d’un processeur Snapdragon quelle que soit la zone géographique de distribution, et quel que soit aussi le modèle concerné (Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra), ce qui tranchait en effet avec la stratégie commerciale classique du fabricant consistant à équiper les Galaxy Sx de processeur Exynos en Europe et de Snapdragon dans le reste du monde.

Toujours selon le leaker, l’Exynos 2400 serait composé d’un cœur Cortex-X4 fonctionnant à 3,16 GHz, de deux cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,9 GHz, de trois autres cœurs Cortex-A720 fonctionnant à 2,6 GHz et de quatre cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,95 GHz. De quoi concurrencer enfin la toute puissance du prochain Snapdragon 8 Gen 3 ? Ce dernier devrait en tout cas de nouveau intégrer les Galaxy S24 vendus partout dans le monde… sauf en Europe donc.