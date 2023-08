Spatial : le Japon suspend le lancement de sa mission lunaire

Quelques jours à peine après le tonitruant succès de Chandrayaan-3, le Japon s’apprête à lancer sa proper mission lunaire qui consiste à poser sur le sol de la lune l’atterrisseur-rover SLIM (Smart Lander for Investigating Moon). Dans la journée d’hier, la JAXA (l’agence spatiale japonaise) a annoncé le report du lancement du lanceur H-IIA (qui contient SLIM) à cause d’une météo très défavorable, soit des vents forts de près de 108 km/h et à haute altitude. Une nouvelle date de lancement sera précisée ultérieurement. A noter qu’il s’agit déjà du troisième report de cette mission lunaire, à chaque fois pour des soucis de météo.

Tatsuru Tokunaga, directeur de l’unité de lancement du MHI H-IIA, détaille les raisons de ce report : « Les vents de haute altitude ont bousculé nos paramètres pour un lancement… qui avait été réglé afin de garantir qu’il n’y ait aucun impact de débris tombant en dehors des zones prédéfinies. » Aucune nouvelle date n’a encore été officialisée, mais la JAXA affirme que le lancement devrait se tenir avant le 15 septembre. Après les Etats-Unis, la Russie, la Chine et dernièrement l’Inde, le Japon pourrait bien devenir prochainement le 5ème pays à poser un engin opérationnel sur la Lune.

A noter que H-IIA transportera en fait deux engins spatiaux, l’atterrisseur SLIM, et le télescope spatial XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) développé conjointement par la JAXA, la NASA et l’ESA. Ce dernier sera capable d’examiner les rayons X émis par les objets les plus lointains de l’univers ainsi que les jets de particules émis par les trous noirs (entre autres…).