Chandrayaan-3 : succès historique pour la mission indienne, qui pose son rover sur le pôle sud de la Lune

La mission indienne Chandrayaan-3 a remporté un succès historique en atterrissant avec succès sur la surface lunaire, surmontant l’échec de son prédécesseur Chandrayaan-2 en 2019. L’alunissage a eu lieu à l’heure prévue de 5 h 34 PT (18 h 04 IST) ce mercredi 23 août. Cet exploit fait de l’Inde le quatrième pays au monde à réaliser un atterrissage en douceur sur la Lune, après l’ex-Union soviétique, les États-Unis et la Chine. L’Inde est aussi désormais le premier pays à atterrir sur le pôle sud lunaire, une région cruciale pour la compréhension de l’atmosphère lunaire et les futurs projets d’exploration spatiale.

Représentation 3D de l’atterrisseur Chandrayaan-3 et de son petit rover exploratoire

Mené par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), le projet Chandrayaan-3 a démarré le 14 juillet dernier avec le décollage du lanceur « Launch Vehicle Mark-III » depuis le centre spatial Satish Dhawan. La fusée embarque Chandrayaan-3, qui comprend un module de propulsion, un atterrisseur et un rover équipé de sept instruments scientifiques de pointe. Moins de 5 semaines plus tard, le succès est donc total, et malgré un budget global inférieur à 75 millions de dollars, Chandrayaan-3 est parvenu à faire mieux que la Russie (dont la sonde s’est écrasée sur la Lune il y a 4 jours à peine).

Le premier ministre indien Narendra Modi a longuement réagi à cet évènement historique : « Le succès de cette mission lunaire n’est pas dû uniquement à l’Inde », a déclaré le Premier ministre. « Notre approche d’une Terre, d’une famille, d’un avenir trouve un écho partout dans le monde. Cette approche centrée sur l’humain que nous présentons et que nous représentons, a été universellement saluée. Notre mission lunaire repose également sur la même approche centrée sur l’humain. Ce succès appartient donc à toute l’humanité et facilitera les missions lunaires d’autres pays à l’avenir. Je suis convaincu que tous les pays du monde, y compris ceux du Sud, sont capables de réaliser de tels exploits. Nous pouvons tous aspirer à la lune et au-delà. »

Désormais bien calé sur le pôle sud de la Lune, l’atterrisseur indien réalisera plusieurs expériences scientifiques qui couvriront des champs tels que les vibrations sismiques, la température lunaire ou bien encore la composition élémentaire du sous-sol. Les nouvelles données qui seront acquises grâce à Chandrayaan-3 seront aussi précieuses pour la mission américaine Artemis III prévue pour 2025, mission qui a aussi pour objectif d’assurer un atterrissage sur le sol lunaire. L’Inde prouve qu’elle est aujourd’hui un acteur majeur de l’exploration spatiale, un statut qui se traduit aussi par la signature des accords Artemis avec la NASA et la collaboration croissante avec des startups de technologie spatiale.