La sonde russe Luna-25 s’écrase sur la Lune avant même la phase d’alunissage

C’est un échec comme un symbole, le symbole du retard désormais acté de la Russie dans le secteur de l’aérospatiale. L’agence spatiale russe Roscosmos a en effet annoncé il y a quelques heures que sa sonde Luna-25 s’était écrasée sur la Lune, deux jours avant la date prévue pour l’alunissage. Samedi 19 août, les ingénieurs du Roscosmos devaient placer Luna-25 sur une orbite de pré-alunissage, une procédure bien maitrisée et qui ne pose généralement aucun soucis particulier. C’est pourtant lors de cette étape que la mission a échoué : « Pendant l’opération, une situation d’urgence s’est déclarée à bord du vaisseau automatisé, qui n’a pas permis d’effectuer la manœuvre avec les bons paramètres » déclare l’agence spatiale Roscosmos sur son compte Telegram.

Toutes les tentatives de communication avec la sonde ont échoué, si bien que le Roscosmos s’est résolu à la dure réalité : « L’appareil s’est placé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister en raison d’une collision avec la surface de la Lune » avoue piteusement l’agence russe, qui ajoute qu’une commission interministérielle sera chargée d’enquêter sur les causes profondes de ce crash. Aucune explication officielle n’a encore été fournie pour justifier cet échec, un échec sans doute d’autant plus difficile à assumer que la Russie était sur le point de coiffer au poteau Chandrayaan 3, la sonde indienne qui doit se poser sur le pôle sud de la Lune le 23 août prochain. Un succès de l’ISRO (agence spatiale indienne) mettrait sans doute encore plus en lumière les défaillances criantes du secteur spatial russe.