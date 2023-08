Amazon a licencié le directeur de sa division hardware et services

C’est peu dire qu’Amazon est une entreprise solide (près de 500 milliards de CA annuel tout de même…). Les résultats globaux sont au vert, mais la division hardware et services cumule de très lourdes pertes, des pertes évaluées à 5 milliards de dollars… par an ! Le géant américain a mis à la porte près de 30 000 employés afin de compenser une partie de ces mauvais résultats, et n’a pas hésité non plus à licencier le patron de la division déficitaire : David Limp, qui dirigeait jusqu’ici la division hardware et services d’Amazon, a été remercié à la mi-août. Ce dernier occupait ses fonctions depuis plus de 13 ans, mais les déconvenues en chaine auraient finalement entrainé sa chute dans l’organigramme d’Amazon.

L’intéressé a accueilli son limogeages avec une certaine philosophie : « Je ne suis pas sûr de ce qu’est mon avenir à l’instant présent, à l’exception notable qu’il ne sera pas dans le secteur de l’électronique grand public. Je serai là encore quelques mois et nous avons beaucoup à livrer avec nos produits d’automne. Compte tenu de cela, vous devriez vous attendre encore un peu aux mêmes rapports de bugs de ma part. »

A noter enfin que malgré les échecs durables de sa division hardware, Amazon n’abandonnerait pas ses gammes actuelles de produits (Lecteurs Kindle, Fire TV, Echo, etc.). Une nouvelle gamme d’appareils serait d’ailleurs présentée lors d’un évènement organisé à Arlington en Virginie le 20 septembre prochain.