Dropbox justifie l’arrêt du stockage illimité par le minage de cryptomonnaie

Dropbox a annoncé la fin de son offre de stockage illimité et donne l’une des raisons, à savoir le minage de cryptomonnaies réalisé par certaines personnes. Il y a aussi le cas des revendeurs non autorisés.

« Notre politique pour Advanced a toujours été de fournir autant d’espace de stockage que nécessaire pour faire fonctionner une entreprise ou une organisation légitime, et non de fournir un espace de stockage illimité pour n’importe quel cas d’utilisation », écrit Dropbox. Le service en ligne affirme que les clients qui abusent de l’offre illimitée « consomment des milliers de fois plus d’espace de stockage » que les entreprises qui utilisent la plateforme comme prévu, mais créer des règles d’utilisation qui fonctionnent à grande échelle ou essayer de les faire respecter ne fonctionnerait tout simplement pas.

Au vu de la situation, le stockage illimité va disparaître pour laisser place à une limite qui sera de 5 To, avec la possibilité d’ajouter 1 To à hauteur de 8$/mois à chaque fois. Les utilisateurs actuels disposant de moins de 35 To, soit plus de 99% des clients ayant souscrit un abonnement de premier niveau, pourront conserver leur espace de stockage existant au même prix pendant cinq ans, a indiqué Dropbox. Les personnes dépassant ce seuil seront contactées « pour discuter d’une série d’options ».

Le changement de Dropbox intervient alors que d’autres services, comme Google, mettent en place des plafonds de stockage similaires. Google a supprimé son offre pour avoir autant de stockage que nécessaire de son forfait Workspace Enterprise en mai. La société a également cessé d’offrir un stockage gratuit illimité pour Google Photos en 2021 et a ensuite essayé de mettre en place une limite de création de fichiers pour les utilisateurs de Drive.