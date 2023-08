Dropbox annonce la fin de son offre de stockage illimité

Dropbox a décidé de mettre un terme à son offre de stockage en illimité, quelques mois après une décision similaire de son concurrent Google. Une nouvelle limite va être mise en place, annonce Bloomberg.

« Nous sommes conscients que la modification de la politique « tout l’espace dont vous avez besoin » sera décevante pour certains clients », indique Dropbox. « Bien que nous ne soyons pas en mesure de proposer cette option à l’avenir, notre objectif est de veiller à ce que la grande majorité des équipes utilisant notre plan avancé ne subissent aucune perturbation ».

Ainsi, le stockage illimité va disparaître pour laisser place à une limite qui sera de 5 To, avec la possibilité d’ajouter 1 To à hauteur de 8$/mois à chaque fois. Les utilisateurs actuels disposant de moins de 35 To, soit plus de 99% des clients ayant souscrit un abonnement de premier niveau, pourront conserver leur espace de stockage existant au même prix pendant cinq ans, a indiqué Dropbox. Les personnes dépassant ce seuil seront contactées « pour discuter d’une série d’options ».

Avec plus de 18 millions d’utilisateurs payants, Dropbox est l’une des entreprises les plus connues dans le secteur du stockage en ligne. Elle a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards de dollars lors de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre. La plateforme s’est efforcée de dépasser le stade du stockage en proposant des services de gestion de documents et des outils spécifiques pour la vidéo.