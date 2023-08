Chandrayaan-3 : le rover indien Pragyan a été déployé sur la surface lunaire

L’ISRO est désormais en roue libre : après l’immense succès que constitue l’alunissage de l’atterrisseur Vikram, l’agence spatiale indienne a annoncé ce jeudi 24 août le déploiement sur le pôle sud de la Lune du rover Pragyan. Le petit rover est descendu jusqu’au sol lunaire via une rampe d’accès télescopique et les scientifiques de l’ISRO confirment que l’engin ainsi que tous ses instruments embarqués fonctionnent à merveille. Durant les prochaines semaines, Pragyan va explorer l’environnement proche de l’atterrisseur et s’attèlera à analyser la composition chimique de la surface.

En bas à gauche, le petit rover Pragyan (vue 3D)

Ces analyses intéresseront forcément la NASA, car le pôle sud lunaire pourrait être particulièrement riche en eau. Or, dans un futur encore lointain, l’eau de la Lune (stockée sous forme de glace) pourrait être exploitée par une base lunaire permanente… qui est l’un des grands projets de l’agence spatiale américaine ! L’eau de la Lune servirait aussi hypothétiquement à produire du carburant pour des fusées ou des engins spatiaux qui feraient en quelque sorte étape sur notre satellite naturel.