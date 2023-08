Amazon Prime Video : la série live-action Fallout teasée lors de la GamesCom

Ce n’était pas visible sur le stream de la conférence, mais la présentation de Starfield à la GamesCom a été suivie par un court teaser de la série live-action Fallout produite par Amazon Prime Video, et forcément, des petits malins ont déjà fait fuiter la séquence sur la toile. Un teaser court mais qui contient bien sûr tous les éléments clefs de la franchise Fallout (à l’origine un jeu vidéo de Besthesda Games), soit l’abri 33, des paysages post-apo, des explosions nucléaires, des soldats du futur et des créatures mutantes. Ce teaser nous apprend aussi que la série sera visible sur Amazon Prime Video en 2024.

📍Abri 33

Emplacement : Los Angeles

📍Abri 33

Emplacement : Los Angeles

Fallout, nouvelle série originale, à découvrir en 2024.

Dans la foulée de ce teaser le compte X de Prime Video a livré quelques informations supplémentaires sur la série. On apprend ainsi que l’action se déroulera dans un Los Angeles post apo-nucléaire… et c’est tout. Il faudra donc attendre sans doute quelques mois supplémentaires avant d’avoir de nouvelles informations, et il est déjà très probable que Prime Video lâche le teaser dans un format regardable d’ici la fin de l’année.