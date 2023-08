Call of Duty Modern Warfare III : 9 minutes de la première mission du jeu

L’amoncellement de gros titres en cette fin d’année 2023 confine presque à l’absurde : Starfield, Spiderman 2, Forza Motorsports, Mortal Kombat, Stalker 2, Lords of the Fallen, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Avatar : Frontiers of Pandora, jamais de mémoire de joueur on a vu un tel volume de gros AAA sur une période de temps aussi courte, sans oublier que l’année 2023 a déjà vu défiler quelques poids lourds comme Zelda : Tears of the Kingdom, Diablo IV ou bien encore le fabuleux Baldur’s Gate 3. Et encore ne parle t-on ici que des AAA, car du côté des indés ou des productions AA l’année est presqu’aussi folle (Hi-Fi Rush, Replaced, Season : A letter to the future, Planet of Lana, etc.).

Dans cette liste épique, il manque un énorme titre, sans aucun doute le plus gros en terme de ventes : Call of Duty Modern Warfare III, prévu pour le 9 novembre prochain sur consoles new gen et PC, s’est dévoilé dans toute sa magnificence lors de la soirée du Gamescom. Les 9 premières minutes de la première mission du mode campagne (solo) ont été dévoilées, et c’est une nouvelle fois une immense claque technique. Les effets d’eau, les textures haute définition, les lumières, la qualité des cinétiques et de la mise en scène (orientée film s d’actions hollywoodiens), les effets d’explosion et d’impact, tout est de très haut niveau., même si ce type de jeu plaira surtout à ceux qui adorent les séquences interactives largement scriptées.