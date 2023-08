Starfield : un trailer live-action et des leaks

Todd Howard n’était pas peu peu fier sur la scène des Gamescom 2023. Quelques jours à peine après le passage du jeu en GOLD, le maitre d’oeuvre de Starfield n’a jamais paru aussi confiant. Un signe qui ne trompe pas : de nombreux testeurs américains ont reçu une copie du jeu bien à l’avance, de quoi bien progresser dans l’aventure et se faire une meilleure idée des énormes ambitions du titre. Ces tests préparés largement en amont ont un corollaire nettement moins sympathique : les leaks de Starfield pullulent désormais sur les réseaux sociaux et les sites de partage (YouTube, TikTok, shorts, etc.). Attention donc à votre feed, car ces leaks ne concernent pas seulement des screenshots mais aussi des éléments de scénario, des cinématiques complètes, de longues phases de gameplay, etc.

Lors de la Gamescom, Todd Howard n’est pas venu les mains vides : un superbe trailer live-action de Starfield a été diffusé durant la conférence. 2 minutes qui plongent totalement dans l’ambiance de ce space opéra aux mille planètes. Starfield sortira sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass (day one) le 6 septembre prochain.