Starfield passe Gold (pas de retards à craindre)

Cette fois c’est certain, il n’y aura pas de retard ou de report de dernière minute: le compte X (Twitter) de Bethesda Game Studios vient d’annoncer que Starfield est enfin passé Gold, ce qui signifie que le développement est entièrement terminé et que le RPG spatial en open world est prêt à être envoyé aux joueurs ! A moins de trois semaines du lancement, cette annonce rassurera forcément les nombreux joueurs impatients de partir dans l’espace et de visiter les 1000 planètes du jeu. Mieux encore, on connait désormais les dates de pré-chargement du titre, soit aujourd’hui 17 août pour les Xbox Series et le 30 août prochain sur Steam. Pour rappel, Starfield sera disponible le 6 septembre prochain sur Xbox Series, PC (via Steam) et day one dans le Xbox/PC Game Pass. Starfield représente aussi à lui seul le rebond de la plateforme Xbox/Game Pass.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023

Après l’impasse sur 2022 et le gros ratage de Redfall, Starfield représente à lui seul le rebond de la plateforme Xbox et du Game Pass. Le lancement du jeu marque aussi en quelque sorte le top départ de plusieurs grosses sorties exclusives sur Xbox, comme Forza Motorsports (10 octobre 2023) et Stalker 2 (fin 2023, mais sans date encore), tous deux dans le Game Pass.