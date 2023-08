Activision Blizzard : l’Europe pourrait de nouveau examiner le rachat suite à l’accord avec Ubisoft

Par la faute du régulateur britannique, le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est en train de se transformer en un redoutable sac de nœuds. On apprenait il y a quelques heures que Microsoft cédait la gestion du stream (cloud) des jeux Activision Blizzard à Ubisoft en dehors de l’Union Européenne. La CMA ne s’est donc pas contentée d’un accord spécifique sur son sol : tous les pays hors UE sont concernés, ce qui signifie qu’au delà du territoire européen, Xbox devra négocier avec Ubisoft pour intégrer à son Game Pass le cloud gaming des jeux Activision Blizzard. Surréaliste ! Ubisoft de son côté a déjà précisé que les jeux Activision Blizzard intègreront durant 15 ans son service Ubisoft+ Classic ; ii sera donc possible de jouer en cloud au prochain Call of Duty sur PlayStation, si tant est que cela ait vraiment un sens pour un jeu de ce type (très faible latence nécessaire).

En Europe cependant, rien n’a changé à priori, et Microsoft garde les accords déjà signés avec d’autres sociétés de cloud gaming (et peut aussi bénéficier d’un Game Pass Ultimate avec xCloud). La restructuration profonde de l’accord initial alerte toutefois la Commission européenne. « La Commission évalue soigneusement si les développements au Royaume-Uni nécessitent une autre notification à la Commission », a ainsi déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Arianna Podesta. En d’autres termes, l’Europe pourrait de nouveau décider de revalider le rachat (ce qui prendra du temps), plus ici pour des raisons strictement techniques que par opposition à la décision britannique. Reste que la Commission devra faire vite si elle veut de nouveau « y jeter un œil » : la date butoir pour le rachat est fixée au 18 octobre prochain.