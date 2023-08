Kinect : Microsoft annonce l’arrêt de la production de sa caméra à capteurs de mouvements

Originellement lancée sur le marché comme un accessoire de la Xbox 360, le Kinect aura finalement beaucoup moins pesé dans le secteur du JV que dans le monde professionnel, où la caméra à reconnaissance de mouvements a trouvé un second souffle. Après l’échec de l’implémentation du Kinect dans la Xbox One (qui s’est soldé par un rapport qualité prix ultra défavorable pour la Xbox), Microsoft a décidé d’arrêter une première fois la production du Kinect en 2017. Deux ans plus tard, la caméra à capteur de mouvements était de nouveau relancée sur le marché sous le nom d’Azure Kinect, mais cette fois uniquement à destination des professionnels et des développeurs. Redesigné et amélioré, l’accessoire était alors vendu en bundle avec un accès au service de cloud Azure.

Cette fois donc, l’aventure Kinect est réellement terminée , comme un douloureux symbole de cette période durant laquelle Microsoft a semble péniblement tâtonner pour trouver sa propre voie sur le marché grand public. Le Kinect ne sera plus produit d’ici à la fin octobre, mais les technologies de la petite caméra ne seront pas perdues pour tout le monde : ainsi, l’Orbbec Femto Bolt (bientôt disponible) contiendra le capteur ToF (temps de vol) du Kinect Azure ainsi qu’un module du HoloLens 2.