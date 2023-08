Tom Holland pourrait jouer dans l’adaptation du jeu vidéo Jack & Daxter

Les adaptations de jeu vidéo ont la cote. Après l’énorme succès en salles du film Super Mario Bros. (1,3 milliard de dollars de recettes), nul doute que l’intérêt pour les grosses franchises de JV s’est transformé en une course au prochain filon d’or. Si l’on en croit le leaker MyTimeToShineHello, Tom Holland (Spiderman, Uncharted) tiendrait l’un des deux rôles principaux de l’adaptation live-action du jeu culte Jack & Daxter. Développé à l’origine par Naughty Dog, Jack & Daxter est un jeu d’aventure-action qui est rapidement devenu une référence sur PlayStation.

Tom Holland to play Jak, Chris Pratt eyed to voice Daxter in live action Jak and Daxter movie from Sony directed by Ruben Fleischer (Venom, Uncharted) pic.twitter.com/2gYdo5YzZs — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 17, 2023

Tom Holland interpréterait le rôle de Jack, tandis que l’acteur américain Chris Pratt écoperait de Daxter. Le leaker reste cependant prudent concernant l’implication de Pratt dans ce projet. Bien évidemment, Sony se chargerait de la production sachant que Jack & Daxter est l’un des titres de son studio phare Naughty Dog. Les productions en lien avec le jeu vidéo se multiplient d’ailleurs chez Sony, qui préparé les séries God of War et Horizon Zero Dawn et produit aussi les films Ghost of Tsushima, Twisted Metal et Days Gone (sans oublier la sortie en salles de Gran Turismo).