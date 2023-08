Un homme arrêté à la douane chinoise avec 780 processeurs Intel !

La contrebande de composants électroniques explose chaque année tous les records. On ne compte plus le nombre d’individus tentant de franchir telle ou telle frontière avec des dizaines d’iPhone ou d’AirPods (ou autres) scotchés sur le corps. L’imagination de l’être humain étant ce qu’elle est, on n’est jamais au bout de ses surprises : les douaniers chinois ont récemment saisi des centaines de processeurs Intel bien planqués… dans le moteur d’un véhicule !

Une saisie remarquable : 780 processeurs Intel étaient planqués dans le coffre d’une voiture

Ainsi, près de 780 processeurs Intel avaient été logés sous le capot d’une voiture, un volume inédit de composants représentant tout de même une valeur de près d’1 million de yuans (environ 126 000 euros) ! La valeur estimée du butin laisse entendre que chaque processeur volé coûterait 175 dollars à l’unité (sans doute des puces de la génération Alder Lake donc). Le nombre de processeurs passés ici en contrebande confirme aussi (s’il en était besoin) qu’il existe bien un marché noir « de gros » pour des composants de ce type.