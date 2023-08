X (Twitter) va retirer l’option pour bloquer les utilisateurs, annonce Elon Musk

Elon Musk annonce que la fonctionnalité qui permet de bloquer un utilisateur sur X (nouveau nom de Twitter) ne sera plus disponible. En effet, elle va tout simplement disparaître.

Cela fait suite à une question d’un compte qui demande s’il y a une raison de bloquer quelqu’un par rapport au fait de le muter. « Le blocage va être supprimé en tant que fonctionnalité, à l’exception des messages privés », a déclaré Elon Musk sans entrer plus que cela dans les détails, si ce n’est d’indiquer séparément que « cela n’a aucun sens ».

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023