Le bitcoin chute et atteint son plus bas niveau en deux mois

Le bitcoin, qui n’est autre que la cryptomonnaie la plus populaire, a atteint son plus bas niveau en deux mois alors qu’une vague d’aversion au risque balaye les marchés mondiaux.

Une chute pour le bitcoin

Jeudi, le bitcoin a chuté de 7,2%, enregistrant sa plus forte baisse en une journée depuis novembre 2022, date de l’effondrement de la plateforme FTX. La cryptomonnaie a ensuite glissé à son plus bas niveau en deux mois, à 26 172 dollars durant l’ouverture des marchés asiatiques vendredi, son plus bas niveau depuis le 16 juin. Ça continue de chuter en réalité, à 25 829 dollars à l’heure où cet article est publié.

Les investisseurs se sont désengagés de la plupart des marchés mondiaux, les principaux indices de Wall Street ayant clôturé en baisse jeudi tandis que les actions asiatiques se dirigent vers une troisième semaine de baisse en raison des inquiétudes concernant l’économie chinoise et des craintes que les taux d’intérêt américains ne restent élevés plus longtemps que prévu.

L’Ether, la deuxième cryptomonnaie au monde, est stable vendredi, après avoir également chuté fortement jeudi.

Un article pointé du doigt

Certains analystes ont attribué la chute de la cryptomonnaie à un article du Wall Street Journal selon lequel SpaceX d’Elon Musk a vendu ses avoirs en bitcoin après en avoir déprécié la valeur de 373 millions de dollars. L’article a été le « catalyseur immédiat » de la chute du bitcoin, selon Ben Laidler, stratège marchés mondiaux chez eToro.

Le cours du bitcoin a frôlé les 30 000 dollars au cours des derniers mois après avoir fortement chuté en 2022, lorsque plusieurs sociétés de cryptomonnaies se sont effondrées.

Les marchés des cryptomonnaies ont été stimulés en juin par BlackRock, qui a déposé une demande d’autorisation pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) sur le bitcoin aux États-Unis. Certains investisseurs ont interprété cette demande comme une indication selon laquelle la SEC, le gendarme boursier américain, approuverait les demandes d’ETF en bitcoin d’autres gérants d’actifs, comme Greyscale, qui poursuit la SEC en justice pour avoir refusé d’autoriser un fonds en bitcoin.