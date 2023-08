Blue Beetle : le nouveau film de DC débute moyennement en France (box-office)

Blue Beetle, le nouveau film de l’univers cinématographique DC, est sorti au cinéma cette semaine et le box-office de la première journée en France n’est pas terrible.

Pour sa première journée d’exploitation au cinéma en France, Blue Beetle a attiré 46 631 spectateurs dans 504 salles. C’est un poil mieux que The Suicide Squad qui avait fait 45 224 entrées et Shazam! La Rage des Dieux avec ses 41 900 entrées. Il est par contre derrière Birds of Prey (55 035 entrées), Shazam! (70 998 entrées), Black Adam (93 068 entrées) ou encore The Flash (94 647 entrées).

Ce n’est donc pas un flop, mais c’est loin d’être un succès pour le moment. Il faut dire que les derniers films DC n’ont pas connu un joli succès au box-office. The Suicide Squad et Shazam! La Rage des Dieux ont été sous le million d’entrées chacun par exemple. Il en va de même pour The Flash qui n’a pas atteint la barre symbolique, étant à 855 680 entrées.

Au vu de son départ, tout porte à croire que Blue Beetle n’atteindra pas le million d’entrées au box-office en France. Mais qui sait, peut-être que le film créera une surprise au fil des semaines selon le bouche-à-oreille. En l’état, il obtient la note de 2,8 sur 5 de la part du public sur AlloCiné.

Voici le synopsis du film :

Fraîchement diplômé de l’université, Jaime Reyes rentre chez lui, plein d’ambitions, mais il découvre que la situation a bien changé depuis son départ. Tandis qu’il cherche sa place dans le monde, le destin s’en mêle : Jaime se retrouve par hasard en possession du Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre. Dès lors que le Scarabée choisit de faire de Jaime son hôte, le jeune homme se voit revêtu d’une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jaime qui devient le super-héros Blue Beetle …

s