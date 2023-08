PlayStation Plus Extra : ces 8 jeux vont quitter le catalogue en septembre

Le PlayStation Plus Extra ajoute des jeux tous les mois… et il en perd également. La liste de ceux qui disparaîtront du catalogue en septembre 2023 a été dévoilée. On retrouve huit titres au total.

Les huit jeux qui quitteront le catalogue du PlayStation Plus Extra en septembre 2023 sont :

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Death end re;Quest 2

Deathloop

Chicory: A Colorful Tale

Through the Darkest of Times

Nidhogg 2

Vous avez donc compris que vous ne devez pas traîner si l’un de ces titres vous intéresse. Ils ne seront plus accessibles via le catalogue d’ici quelques semaines. À noter également que le jeu Steep va également disparaître, ce sera une réalité le 31 août.

