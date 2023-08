PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2023

Sony lève le voile sur les jeux PS4 et PS5 qui vont être disponibles avec les offres Extra et Premium du PlayStation Plus en août. Cela fait suite à ceux de l’abonnement Essential.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour août 2023

Les jeux disponibles avec le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 15 août seront :

Sea of Stars | PS4, PS5

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses aventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an