PlayStation Plus août 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en août 2023. Il est ici question de l’abonnement Essential, à savoir celui de base.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en août est PGA Tour 2K23 (PS4, PS5). Parcourez les terrains de golf avec plus de style. Profitez de pros jouables y compris Tiger Woods, de nouveaux parcours, de nouvelles commandes, un MyCAREER PGA TOUR, un concepteur de parcours, des compétences et archétypes inédits (MyPLAYER).

Le deuxième jeu est Dreams (PS4). Dans cet outil de création, vous pouvez explorer les rêves (jeux, expériences audiovisuelles, art graphique, musique, sculptures,…) et les créer. Le concept de Dreams est d’offrir un accès simple et intuitif à la programmation, la production de musique ou la création de cinématique, sans matériel ou expérience, et de favoriser un contenu créé par les rêveurs (les joueurs).

Enfin, le troisième jeu est Death’s Door (PS4, PS5). Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s’avérer être une besogne des plus monotones… mais il s’agit d’un travail fort honnête pour un Corbeau. Les choses se compliquent lorsque l’âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré.

Les jeux offerts pourront être récupérés à partir du 1er août. Ceux de juillet sont encore disponibles pendant quelques jours.