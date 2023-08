Overwatch 2 devient le jeu le plus mal noté sur Steam

Overwatch 2 est disponible depuis quelques jours sur Steam et c’est une catastrophe : il est le jeu le plus mal noté de la plateforme appartenant à Valve. Il prend ainsi la place de War of the Three Kingdoms.

À ce jour, Overwatch 2 compte 130 831 évaluations, dont 118 844 sont négatives. La plupart des critiques ont porté sur le manque de contenu, les héros surpuissants, la communauté, les bugs et plus encore. Les politiques de monétisation agressives – que Blizzard connaît bien et qui ont provoqué le retour de flamme de Diablo Immortal – sont également un point de désaccord pour de nombreux critiques.

Il y a donc énormément de mauvaises critiques. Mais dans le même temps, le jeu n’est pas totalement déserté. Il y a en ce moment 28 861 joueurs connectés. Le pic au cours des 24 dernières heures a été de 58 538 joueurs. Le plus haut a été 75 608 joueurs au cours des quatre derniers jours.

La situation n’est sans doute que trop familière à Blizzard. Diablo Immortal, riche en microtransactions, a été critiqué à sa sortie en raison de son système de monétisation qui obligeait les joueurs à dépenser plus de 110 000 dollars pour obtenir un personnage au maximum de ses capacités. Il est devenu le jeu le plus mal noté sur Metacritic d’après les notes des utilisateurs, mais a tout de même rapporté près de 50 millions de dollars au cours de son premier mois.