Les jeux de Blizzard vont débarquer sur Steam, avec Overwatch 2 en premier

Blizzard s’ouvre un peu plus, en annonçant aujourd’hui que ses jeux vont débarquer sur Steam. Il s’agira de quelques titres au départ et non tout le catalogue.

Le premier jeu de Blizzard à débarquer sur Steam sera Overwatch 2, qui a l’avantage d’être gratuit. Il sera disponible sur la plateforme de Valve dès le 10 août. Les joueurs devront toujours connecter à un compte Battle.net pour jouer, mais ils auront accès à toutes les fonctionnalités de Steam, comme leur liste d’amis et leurs succès.

Quels seront les autres jeux ? Difficile de répondre pour l’instant, étant donné que Blizzard ne communique pas la liste complète.

« Chez Blizzard, nous avons pour objectif d’écouter les joueurs et joueuses et d’essayer de dépasser leurs attentes dans tout ce que nous faisons », a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « Bien que Battle.net reste pour nous une priorité, aujourd’hui comme à l’avenir, nous avons compris que les joueurs et joueuses voulaient pouvoir utiliser Steam pour jouer à certains de nos jeux, et cela commencera avec Overwatch 2, le 10 août. Nous sommes ravis de travailler avec Valve pour rendre cela possible ».

« Les joueurs, les joueuses, les développeurs et les développeuses vont tous pouvoir bénéficier de l’arrivée d’Overwatch 2 sur Steam », a indiqué Gabe Newell, président de Valve. « Les personnes qui jouent auront une autre plateforme pour le faire, où il sera possible de jouer à un jeu qui leur est cher et qui tire profit des fonctionnalités de Steam, et les développeurs et développeuses pourront tirer parti de la présence de la talentueuse équipe de Blizzard, qui nous aidera à faire évoluer les caractéristiques et les fonctionnalités prises en charge pour Overwatch 2 ».