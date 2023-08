WhatsApp se met à tester des autocollants générés par IA

WhatsApp teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités et la dernière en date concerne des autocollants (stickers) générés par IA. C’est déjà en place pour certains utilisateurs sur Android qui ont la version bêta de l’application, selon WABetaInfo.

Le système permet aux utilisateurs de créer un autocollant à partir d’une description textuelle. Il n’est pas précisé pour le moment quelle intelligence artificielle WhatsApp utilise. Nous pouvons seulement lire que les autocollants viennent d’une « technologie sécurisée proposée par Meta », la maison-mère de la messagerie, ainsi que celle de Facebook et Instagram.

Cette fonctionnalité semble fonctionner de la même manière que les modèles Midjoureny ou DALL-E d’OpenAI qui génèrent des images à partir de texte uniquement. Au vu de la bêta actuelle, il est possible d’utiliser cette fonctionnalité de WhatsApp pour créer une image basique et personnalisée qui pourra être partagée comme autocollant avec des amis ou des groupes sur la messagerie.

Tout modèle d’IA génératif suscite des inquiétudes quant aux images et aux autocollants qui pourraient être générés et partagés, d’autant plus que WhatsApp a déjà dû imposer des limites sur le fait de transmettre des messages viraux après la diffusion d’images trompeuses lors d’élections, d’attaques de foule et de meurtres en Inde, et d’informations erronées concernant le Covid-19. WhatsApp propose la possibilité de signaler tout autocollant inapproprié ou nuisible, mais il n’est pas clair quelles protections supplémentaires sont en place du côté du modèle d’IA.