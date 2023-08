Intel : leak d’une photo de processeur Meteor Lake-S … annulé par le fondeur !

Chez Intel pas de sentiments. Le fondeur n’hésite pas en effet à mettre un terme à des projets très avancés, comme cela a été le cas pour le processeur Meteor Lake-S, version desktop du Meteor Lake (prévu lui pour le mobile). Intel est allé assez loin dans le développement du Meteor Lake-S, suffisamment loin en fait pour qu’une photo du processeur apparaisse sur X (ex Twitter) ! Ce processeur porte néanmoins la mention « Intel Confidential », ce qui signifie qu’il s’agit d’une version prototype qui n’est pas destinée à la commercialisation. Ce prototype n’est pas non plus un modèle de préproduction puisqu’une autre mention, « QDF4 », indique clairement qu’il ne s’agit pas encore du dernier modèle de travail avant le démarrage d’une production de test.

La simple existence d’une puce prototype Meteor Lake-S indique toutefois qu’Intel est allé assez loin dans son développement. Et tout n’a pas été perdu au passage : le support LGA1851 de cette puce-échantillon (successeur désigné du LGA1700 des Alder Lake et Raptor Lake) sera bien présent sur la prochaine génération Arrow Lake. Rien ne se perd, tout se transforme…