PayPal change de PDG et nomme Alex Chriss

PayPal annonce du changement à sa direction avec Alex Chriss qui devient le nouveau PDG de l’entreprise de paiement. Il commencera le 27 septembre et succède à Dan Schulman qui est aux commandes depuis 2015. Ce dernier avait déjà annoncé prendre sa retraite pour 2023.

« Je suis fier de prendre le relais de Dan et ravi d’avoir l’opportunité de travailler avec l’équipe talentueuse et engagée de PayPal pour construire sur l’histoire remarquable de PayPal et tirer parti de ses capacités uniques pour fournir des produits et des services exceptionnels aux entreprises et aux consommateurs », a déclaré Alex Chriss. Il était auparavant chez Intuit, une entreprise qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, des experts-comptables et des particuliers.

Le conseil d’administration de PayPal a déclaré que son nouveau PDG a été choisi parmi neuf candidats. Le processus de sélection a débuté en février. Les membres du conseil d’administration ont déclaré avoir été impressionnés par le leadership d’Alex Chriss au sein d’Intuit, en particulier lorsqu’il a dirigé l’entreprise lors de l’acquisition de la plateforme de marketing Mailchimp, pour un montant de 12 milliards de dollars.

Dan Schulman est devenu le PDG de PayPal après la séparation d’avec eBay en 2015, et il a informé l’entreprise de sa décision de prendre sa retraite à la fin de décembre 2022.