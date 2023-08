Les engagements du gouvernement britannique en faveur de la protection du chiffrement suscitent de vives critiques de la part des experts en sécurité et des libertariens. Le conflit provient d’une section du projet de loi sur la sécurité en ligne. Selon cette législation, les applications de messagerie seraient contraintes de fournir un accès aux communications privées sur demande de l’Ofcom, le régulateur britannique.

Les partisans de cette nouvelle loi affirment que ces mesures lutteront contre les abus envers les enfants, mais les critiques sont horrifiés par la menace sur la vie privée. Ils craignent que les plans ne facilitent la surveillance de masse et n’endommagent le secteur technologique britannique. Signal, Whatsapp et cinq autres applications de messagerie ont toutes menacé de quitter le pays si la loi était adoptée. Apple avec Messages et FaceTime a également menacé de bloquer ses services dans le pays.

La position du gouvernement sur le chiffrement questionnée par les entreprises tech

Le gouvernement britannique a cherché à rassurer ces entreprises. Jeudi, la ministre de la technologie, Michelle Donelan, a déclaré que le gouvernement n’était « pas contre le chiffrement » et protégera la vie privée des utilisateurs.

« Une technologie est en développement pour permettre d’avoir à la fois le chiffrement et l’accès à ces informations particulières, et le mécanisme de sécurité que nous avons est très clair : cela ne peut être utilisé que pour l’exploitation et les abus envers les enfants« , a déclaré Donelan à la BBC.

Ses remarques ont été rapidement critiquées. Matthew Hodgson, PDG de l’application de messagerie sécurisée Element – utilisée en autre par le ministère de la Défense – a qualifié les affirmations de Donelan d' »incorrectes sur le plan factuel« .

« Il n’existe aucune technologie permettant à la fois le chiffrement ET l’accès à ‘cette information particulière’. Pour détecter du contenu illégal, TOUT le contenu doit d’abord être scanné« , a-t-il dit.

Face à ces préoccupations, les responsables de la cybersécurité du gouvernement affirment qu’ils peuvent protéger à la fois les enfants et la vie privée. Pour ce faire, ils proposent d’utiliser le scan côté client, qui consiste à installer un logiciel détectant les activités suspectes. De nombreux experts soutiennent cependant que cette technologie est impossible à construire.

« Vous ne pouvez pas activer et désactiver le scan« , a déclaré Hodgson. « Le gouvernement ne comprend toujours pas comment fonctionnent la technologie ou le chiffrement, malgré les explications de nombreux experts.

« Son propre ‘Fonds pour le défi de la sécurité technologique’ n’a pas réussi à fournir une solution impossible pour scanner les messages sans briser le chiffrement. Que faudra-t-il pour que le gouvernement comprenne enfin comment fonctionne le chiffrement? »

Libertariens et défenseurs des droits civiques critiquent la politique de chiffrement

Les entreprises technologiques ne sont pas les seules à s’opposer aux plans. Des groupes de défense des droits civils et des libertariens ont également dénoncé les commentaires de Donelan.

Matthew Lesh, directeur de la politique publique et des communications à l’IEA, un think tank libéral, a qualifié les affirmations du gouvernement de « délirantes ».

« Il n’existe aucune solution technologique magique, existante ou en développement, qui puisse protéger la vie privée de l’utilisateur tout en scannant ses messages », a-t-il déclaré. « C’est une contradiction en soi. »

Ces arguments peinent cependant à convaincre le grand public.

D’après un récent sondage YouGov, la loi bénéficie d’un soutien massif. En effet, 73% des personnes interrogées estiment qu’il est essentiel d’avoir une technologie qui puisse détecter les abus sur mineurs dans les messages chiffrés.

Face à cette approbation, les partisans du chiffrement ont peu de temps pour inverser la tendance. L’adoption du projet de loi sur la sécurité en ligne est prévue pour cet automne