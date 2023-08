Deux ans après le shadow drop du remaster de Quake premier du nom, Bethesda nous refait le coup avec le second volet, avant même l’ouverture de la QuakeCon. Certes, le jeu avait été leaké depuis quelques mois, mais rien ne laissait présager un lancement aussi rapide, sans annonces préalables qui plus est. On doit une nouvelle fois cette refonte modernisée au x petites mains de Nightdive Studios, et le résultat vaut vraiment le coup d’œil grâce notamment à un affichage 4K, un framerate revu à la hausse et des textures ainsi que des modèles un peu plus détaillés que les gros paquets de pixels de la version originale de 1997. Forcément, les versions Xbox Series et PS5 bénéficieront d’un meilleur framerate (120 fps en 4K) que la version Switch (en Full HD uniquement). Pour ne rien gâcher, la BO signée Sonic Mayhem viendra rythmer comme il se doit l’action frénétique du jeu.



Concernant les modes de jeu, on bénéficie ici de la campagne principale, des extensions The Reckoning et Ground Zero, d’un pack inédit de 28 missions baptisé Call of the Machines et même des 19 niveaux de Quake II 64 ! Malgré son affiliation à Xbox, Bethesda propose presque la parité sur Xbox Series et PS5… hormis, le mode splitscreen en local, qui monte à huit joueurs maxi sur Xbox Series, et « seulement » jusqu’à 4 joueurs pour la Switch et la PS5. Et bien sûr, le jeu multi est en crossplay.

Pour rappel, Quake II est encore considéré aujourd’hui comme un monument du JV et surtout comme l’un des FPS les plus « funs » jamais créé, à la fois très accessible et technique. A quand un remaster de Quake III voire une refonte complète de la franchise (comme cela a été le cas pour Doom) ? Le remaster de Quake 2 est proposé à 9,99 euros sur toutes les plateformes compatibles.