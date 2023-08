Spotify déploie sa fonction de DJ dans 50 nouveaux pays, mais zappe toujours la France

Spotify déploie sa fonctionnalité de DJ, annoncée pour la première fois en février aux États-Unis et au Canada, dans 50 nouveaux pays. Mais il y a mais : la France ne fait toujours pas partie du lot.

En réalité, il n’y a pas que la France qui n’a pour l’instant pas le droit à la fonction de DJ de Spotify. En Europe par exemple, le Royaume-Uni peut en profiter, tout comme l’Irlande… et c’est tout. Doit-on comprendre qu’il y a un blocage ? Il n’est pas impossible que ce soit lié au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au Digital Markets Act (DMA). Dans les deux cas, cela concerne le respect des données des utilisateurs dans les pays de l’Union européenne. Il est donc possible que Spotify doive encore faire le nécessaire pour respecter la loi, d’où l’absence du service dans la région.

Comme nous l’indiquions lors de la présentation en début d’année, le système de DJ de Spotify se repose sur une intelligence artificielle et dispose d’une voix. Spotify expliquait que ce DJ vous connaît et connaît vos goûts musicaux suffisamment bien pour réimaginer la façon dont les utilisateurs écoutent la musique sur la plateforme. La fonctionnalité prend en compte la technologie d’OpenAI (qui est derrière ChatGPT) combinée à une voix générée grâce à l’intelligence artificielle, ainsi que la technologie de personnalisation de Spotify.

La fonction reste en bêta pour le moment. Il faut également avoir l’abonnement Spotify Premium pour en profiter.