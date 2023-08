Facebook Messenger abandonnera le support des SMS en septembre

Depuis 2016, il est possible d’utiliser le Messenger de Facebook/Meta comme application SMS sur Android. Cette intégration est désormais sur le point de disparaître le mois prochain…

Les utilisateurs de Facebook Messenger, au lieu des Messages de Google ou Samsung, pour les SMS et MMS sont déjà informés de la fin prochaine de cette fonctionnalité. Un article d’assistance explique que vous « ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer et recevoir des SMS transmis par votre réseau cellulaire lorsque vous mettez à jour votre application après le 28 septembre 2023. »

Meta conseille aux utilisateurs de se tourner vers l’application de messagerie par défaut de leur téléphone, comme l’application de Google :

Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des SMS via votre réseau cellulaire et accéder à votre historique de SMS via la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone.

Pour changer, ouvrez l’application des paramètres du système > Applications > Applications par défaut > Application SMS et choisissez un autre client.

Facebook Messenger a d’abord proposé la prise en charge des SMS en 2012, mais celle-ci a été abandonnée en 2013. En 2016, Facebook a retenté l’expérience avec les SMS, distincts des communications basées sur le web. Ces fils de discussion étaient colorés en violet (les autres étant par défaut en bleu), Facebook ayant un jour qualifié son expérience de « SMS sous stéroïdes. »

Les applications SMS tierces ne jouissent plus d’une grande popularité et ne bénéficient pas de l’accès au RCS. Google a priorisé la messagerie comme une expérience fondamentale d’Android, et la plupart des opérateurs et fabricants ont choisi l’application Messages comme option par défaut.

Messenger est un service populaire, il y a donc vraisemblablement un nombre non négligeable d’utilisateurs qui utilisaient l’intégration SMS/MMS pour n’avoir qu’une seule application de messagerie. Cependant, il est probable que ce ne soit plus un objectif principal pour l’entreprise, surtout avec WhatsApp comme autre grand service qu’elle gère. La suppression de cette fonctionnalité est finalement une victoire pour Google et ses efforts continus en matière de RCS.