LinkedIn va se doter d’un chatbot dopé à l’IA pour aider à changer de poste

Microsoft souhaite décidément mettre de l’IA dans la totalité de ses logiciels et services. LinkedIn, qui appartient à la firme de Redmond, devrait bientôt intégrer un chatbot dopé à l’IA pour aider les utilisateurs à dénicher un nouveau poste. Nima Owji, un développeur-fouineur, a trouvé dans le code de l’application les traces d’un chatbot baptisé Coach. Cette IA d’assistance a déjà sa page et son descriptif : « Postulez à des offres d’emploi, apprenez de nouvelles compétences et découvrez plus de manières de vous connecter à votre réseau – le tout soutenu par la puissance de l’IA. » L’interface de Coach n’est pas différente de celle des autres chatbots du même type : une zone de saisie permet d’affiner sa recherche de nouveau poste en posant à l’IA une succession de questions idoines. Microsoft reste tout de même conscient des limites du chatbot et précise : « Coach est nouveau, et il est possible qu’il fasse des erreurs » Ah.

#Linkedin is working on LinkedIn Coach! It's an AI ASSISTANT that helps you apply for JOBS, learn new SKILLS, and find more ways to CONNECT with your network! pic.twitter.com/jKBrPmEFJt — Nima Owji (@nima_owji) July 27, 2023

La firme de Redmond n’a apporté aucun démenti à cette fuite tandis qu’Amanda Purvis, la porte-parole de LinkedIn, déclare qu’elle aura « plus d’informations à partager bientôt », ce qui laisse clairement entendre que l’officialisation de Coach est imminente. On ne connait pas encore le nom du modèle de langage qui « motorise » Coach, mais il y a bien sûr de fortes chances que GPT-4 soit une nouvelle fois à la manoeuvre. Pour rappel, le moteur de recherche Bing bénéficie déjà de Copilot, un chatbot fonctionnant sous GPT-4, et Microsoft envisage d’étendre l’IA à l’ensemble de sa suite bureautique.