Résultats : Amazon explose les attentes des analystes avec un CA de 134,4 milliards de dollars sur le Q2

Après le petit coup de mou d‘Apple, les analystes craignaient que les résultats d’Amazon pour le Q2 2023 ne soient pas des plus fringants. Raté : le géant du e-commerce annonce en effet un chiffre d’affaires de 134,4 milliards de dollars pour la période d’avril à juin, soit une progression de 11% par rapport aux 121 milliards du Q2 2022. Les analystes tablaient plutôt en moyenne sur un CA avoisinant les 130 milliards. Amazon rejoint donc Microsoft, Meta et Google dans la liste des géants de la tech qui ont (largement) dépassé les attentes des analystes. En revanche, les bénéfices opérationnels sont en baisse, mais atteignent tout de même 5,4 milliards de dollars.

La branche cloud d’Amazon, AWS, est moins dominante dans ses résultats globaux que la division cloud de Microsoft (Azure), mais elle réalise tout de même un CA de 22 milliards de dollars (+12%). Et bien sûr, Amazon confirme par la voix de son patron Andy Jassy que de gros efforts sont déjà faits en direction de l’IA, avec notamment des investissements de 100 millions de dollars pour un service dédié à AWS et plus globalement pour l’ensemble des divisions du groupe. Sans surprise après de tels résultats, l’action Amazon a bondi de 7% de en début de séance.