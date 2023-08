90% des propriétaires des Ray-Ban Stories, les lunettes connectées de Meta, ne les utilisent plus

Les Ray-Ban Stories, à savoir les lunettes connectées de Meta, ne connaissent pas vraiment un succès. Le Wall Street Journal révèle que plus de 90% des personnes qui possèdent une paire ne les utilisent tout simplement plus. Des documents internes montrent que seulement 27 000 paires sur les 300 000 vendues sont toujours portées.

Les lunettes de soleil, qui permettent aux utilisateurs de prendre des photos, d’écouter de la musique et d’envoyer et de recevoir des messages Facebook et WhatsApp, ont été touchées par divers problèmes techniques qui ont contribué à une mauvaise expérience d’utilisation. Il s’agit notamment de problèmes liés à l’audio, aux commandes vocales, à la faible autonomie et à l’importation de médias à partir d’autres appareils. Aussi, les documents internes révèlent que 13% des paires achetées ont été renvoyées.

« Nous devrons également mieux comprendre pourquoi les utilisateurs arrêtent d’utiliser leurs lunettes, comment nous assurer que nous encourageons l’adoption de nouvelles fonctionnalités et, enfin, comment maintenir l’engagement et la fidélisation de nos utilisateurs », indique le document.

Meta avait au départ envisagé de vendre 478 000 exemplaires des Ray-Ban Stories. Le document, qui a été créé plus tard, évoque un objectif de 394 000 ventes. L’objectif n’a finalement pas été atteint.

La rétention décevante de Ray-Ban Stories est un nouveau coup dur pour Reality Labs de Meta, la division qui supervise le projet aux côtés de ses développements plus larges du métavers, de réalité augmentée et de la réalité virtuelle. La division a déjà perdu près de 8 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023, et les dirigeants de Meta s’attendent à ce que les pertes augmentent de manière significative en 2024.