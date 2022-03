Ray-Ban Stories : les lunettes connectées de Facebook arrivent en avril en France

Les Ray-Ban Stories ont maintenant une date de sortie pour la France, ce sera le 14 avril prochain. Ces lunettes connectées, créées en collaboration avec EssilorLuxottica, sont déjà disponibles aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Italie et au Royaume-Uni. La paire a été annoncée en septembre dernier.

Arrivée prochaine en France des Ray-Ban Stories

Avant la France le 14 avril, les Ray-Ban Stories sortent aujourd’hui même en Belgique, en Espagne et en Autriche au prix de 329 euros. Le lancement européen est d’ailleurs l’occasion d’avoir quelques nouveautés, dont cinq couleurs de monture différentes et 28 modèles possibles au total. On retrouve une version solaire avec gradient ou non, avec des verres clairs, ou bien correcteurs, polarisés ou de transition qui s’adaptent aux changements de luminosité.

Il y a du mieux pour la durée de filmer avec une vidéo qui peut maintenant faire 60 secondes, contre 30 secondes auparavant. Il y aura aussi l’assistant vocal de Meta en français, tout comme l’application Facebook View en français et un signal sonore quand les lunettes n’auront presque plus d’autonomie, auront un espace de stockage saturé ou surchaufferont. Par contre, les appels téléphoniques via Messenger ne seront pas accessibles en français, du moins au départ.

Pour le reste, rien ne change. Les Ray-Ban Stories sont des lunettes connectées qui permettent de prendre des photos et des vidéos, de partager vos aventures, d’écouter de la musique ou de passer des appels. On a toujours le droit à deux caméras de 5 mégapixels et à trois micros, ainsi que des haut-parleurs profilés.

Qu’en est-il de la vie privée ? Une LED blanche est présente sur la branche pour avertir les personnes que le porteur des lunettes est en train de filmer. Facebook assure que la LED est visible à 7 mètres. D’ailleurs, le groupe a renforcé le contraste suite aux premières critiques. Aussi, une campagne sera lancée en avril pour préparer le terrain et ainsi informer les Français de ce type de produit. Cela fait suite à une demande des régulateurs européens.