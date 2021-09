Facebook dévoile ses lunettes connectées, les Ray Ban Stories

Ce ne sont pas encore les lunettes AR qui font fantasmer les geeks, mais c’est un premier pas : Facebook vient d’officialiser les Ray Ban Stories, des lunettes connectées « fashion » (20 combinaisons de style) capables d’effectuer des tâches assez simples – prendre des photos avec le capteur intégré 5 megapixels (+ Flash) puis les partager, répondre à des appels, écouter de la musique -, autant de fonctions qui peuvent être lancées directement à la voix.



Forcément attendu au tournant dans ce domaine, Facebook a donné des gages sur la sécurité, la confidentialité des données et la vie privée. Ainsi, chaque cliché pris avec les lunettes s’accompagne d’un bruit d’obturateur et d’une activation du Flash LED, de façon à ce que les gens comprennent qu’il sont photographiés. Cacher le LED lors de la prise de photo constitue même une violation des CLUFs selon Facebook, qui sait à quel point le sujet est sensible. Un bouton physique permettra aussi de couper les caméras et les micros. Facebook précise en outre que les photos des Ray Ban Stories ne seront pas utilisées pour des campagnes publicitaires… tant qu’elles ne seront pas partagées. Et puisque l’on parle de partage, il est bon de noter que ces clichés pourront être transférés vers TikTok, Snapchat, etc.

Interrogé par Fast Company, Mark Zuckerberg explique les Ray Ban Stories sont « une étape importante sur la voie de ce que nous envisageons à long terme, c’est à dire les lunettes de réalité augmentée ». Le CEO de Facebook juge cependant qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres :« Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais pendant que nous travaillons sur cette vision à long terme, je pense qu’il est également utile de progresser en quelque sorte et de dire » Qu’est-ce qui est possible et que pouvons-nous débloquer pour les gens aujourd’hui ? Et c’est ce que ce produit (les Ray Ban Stories, Ndlr) a fini par être. »

Les Ray Ban Stories, principales concurrentes des Spectacles de Snapchat, seront bientôt commercialisées au prix de 299 dollars dans un petit nombre de pays (États-Unis, Australie, Canada, Irlande, Italie et Royaume-Uni). Ces accessoires seront disponibles en plusieurs modèles (Wayfarer/Wayfarer Large, Round et Meteor), et avec plusieurs types de verres (verres clairs, solaires, transitionnels et correcteurs).