Meta augmente toujours plus ses investissements sur le Métavers

La trend « anti-VR » est très forte dans les médias :plusieurs sites ou pseudos analystes « tutubeurs » ont conclu rapidement à la fin de la VR chez Meta dès lors que Zuckerberg a avoué rediriger vers l’IA une partie des ressources de sa société. Ces conclusions n’étaient pas seulement hâtives mais tout simplement fausses : la publication des résultats de Meta pour le Q1 2023 démonte le narratif d’une fin programmée du métavers chez Meta.

Le Reality Labs, la division XR de Meta, a en effet accusé des pertes de 4,3 milliards de dollars sur la période (pour un CA de 339 millions de dollars), ce qui signifie que les investissements vers ce secteur restent colossaux. Zuckerberg a prévenu les investisseurs présents lors de la « conf call » que ces pertes pourraient même encore s’alourdir en 2023, ce qui laisse comprendre que Meta n’entend pas abandonner de sitôt son projet de métavers hyper monétisable.

Et pour que le message soit bien clair, Mark Zuckerberg a reformulé la stratégie actuelle de Meta : « Nous nous concentrons à la fois sur l’IA et le métaverse depuis des années, et nous continuerons à nous concentrer sur les deux », déclare le patron de Meta tout en rappelant que les percées réalisées dans ces deux domaines ont des retombées fortes dans d’autres domaines contingents, comme la vision par ordinateur, les mondes virtuels générés de manière procédurale et ou bien encore le conception de nouvelles lunettes XR.