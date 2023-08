Nintendo relance le mode en ligne pour Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U

Bonne nouvelle pour tous les fans de Mario Kart 8 et de Splatoon qui ont encore la Wii U : Nintendo annonce le retour du mode en ligne. Ce service n’était plus disponible depuis le mois de mars.

En mars 2023, Nintendo a mis en pause les services réseau pour Splatoon et Mario Kart 8 sur Wii U pour corriger une vulnérabilité liée au système de jeu en ligne. Le problème est maintenant corrigé et Nintendo annonce rétablir la fonction de jeu en ligne pour ces titres à compter du 3 août. « Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la longue attente occasionnée », indique Nintendo sur son site.

Doit-on comprendre que c’est définitivement de l’histoire ancienne ? Pas forcément. Nintendo indique :

Si de nouveaux problèmes rendant difficile la prise en charge du jeu en ligne apparaissent, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 avec un court préavis. Si cela devait se produire, notez que le jeu hors ligne continuerait de fonctionner normalement.

Il est nécessaire de mettre à jour Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U pour être en mesure de profiter une nouvelle fois du mode en ligne lorsque celui-ci sera actif à partir du 3 août 2023.

C’est l’occasion de rappeler que Nintendo a fermé le Wii U eShop au printemps, limitant les utilisateurs au fait de télécharger des jeux déjà achetés.