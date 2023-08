Star Wars Jedi: Survivor sera finalement porté sur PS4 et Xbox One !

L’annonce est plutôt inattendue : Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, sera finalement porté sur PlayStation 4 et Xbox One. Andrew Wilson, le CEO d’Electronic Arts, a confirmé l’information durant la publication des résultats du premier trimestre fiscal d’EA. Le jeu est sorti au mois d’avril sur PS5, Xbox Series X / S, et PC, et son niveau de réalisation générale laissait comprendre que les consoles « old gen » avaient été mises de côté pour des raisons techniques. Ce ne sera donc pas le cas, mais les utilisateurs de Xbox One et de PS4 devront sans doute prendre leur mal en patience, la déclaration de Wilson laissant comprendre que le développement de ce portage n’a pas encore commencé :« Grâce à la force de cette franchise légendaire et à la demande de la communauté, notre équipe de développement s’est engagée à apporter cette expérience Jedi sur PlayStation 4 et Xbox One. »

Pour rappel, le lancement de Star Wars Jedi: Survivor avait été suivi de nombreuses critiques, la version PC étant percluse de bugs en tous genres. Espérons donc que les développeurs traiteront ce portage avec tous les égards possibles pour les joueurs qui n’ont pas encore basculé sur la new gen…