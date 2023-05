Star Wars Jedi: Survivor est bourré de bugs sur PC et EA s’excuse

Star Wars Jedi: Survivor est disponible depuis peu sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et l’expérience n’est pas très bonne, tout particulièrement sur PC. Electronic Arts, qui édite le jeu, l’admet et s’excuse des mauvaises performances.

De gros problèmes avec Star Wars Jedi: Survivor sur PC

C’est par le biais d’un tweet que l’équipe en charge de Star Wars Jedi: Survivor s’excuse des mauvaises performances de la version PC :

Nous sommes conscients que Star Wars Jedi : Survivor ne fonctionne pas selon nos standards pour un pourcentage de nos joueurs PC, en particulier ceux qui disposent de machines de pointe ou de certaines configurations spécifiques. Par exemple, les joueurs utilisant des processeurs multithreads de pointe conçus pour Windows 11 ont rencontré des problèmes sous Windows 10, ou des GPU haut de gamme associés à des CPIJ moins performants ont également constaté des chutes de frames inattendues. Soyez assurés que nous nous efforçons de résoudre ces problèmes rapidement. Bien qu’il n’existe pas de solution unique et complète pour les performances sur PC, l’équipe a travaillé sur des correctifs qui, selon nous, amélioreront les performances dans un large éventail de configurations. Nous nous engageons à résoudre ces problèmes dès que possible, mais chaque correctif nécessite des tests importants pour s’assurer que nous n’introduisons pas de nouveaux problèmes. Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons auprès des joueurs qui rencontrent ces problèmes. Nous continuerons à surveiller les performances sur toutes les plateformes et partagerons le calendrier des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

Le problème est que The Last of Us, un jeu de Naughty Dog qui est arrivé sur PC il y a quelques semaines, a rencontré des problèmes similaires. Il s’agit à chaque fois de jeux AAA, mais l’expérience sur PC n’est pas optimale, même pour ceux qui ont des PC gaming puissants.

Pas tellement mieux sur consoles

Il faut savoir que l’expérience sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S rencontre également des problèmes. C’est moins important que sur PC, mais les soucis sont bien réels. Autant dire qu’EA va devoir mettre le paquet au niveau de mises à jour pour corriger les bugs.