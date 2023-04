Star Wars Jedi Survivor : un téléchargement est obligatoire avec la version physique

Star Wars Jedi: Survivor arrive bientôt, le jeu sera disponible le 28 avril. Mais ceux qui comptent acheter la version physique doivent s’attendre à un téléchargement obligatoire avant de pouvoir réellement jouer.

Téléchargement obligatoire pour le nouveau Star Wars

Une personne sur Reddit a publié une photo montrant la boîte de la version PlayStation 5 et Xbox Series X de Star Wars Jedi: Survivor. Le coin inférieur gauche comprend la mention « Téléchargement requis ». Il n’y a cependant pas d’information sur le poids du fichier à télécharger.

Nous savons déjà que le jeu complet pèsera 155 Go sur PC, ce qui est énorme. Le format Blu-ray ne permet pas de stocker une telle quantité de données. Le maximum est avec un Blu-ray à trois couches qui peut accueillir 100 Go. On peut donc imaginer qu’il faudra au minimum télécharger un fichier de 55 Go pour jouer. Et encore, il est possible que ce soit plus parce que rien ne dit qu’Electronic Arts a choisi un Blu-ray à trois couches pour son jeu.

Certaines personnes ont commencé à discuter de la préservation des jeux, car un téléchargement obligatoire pourrait rendre l’édition physique inutilisable à terme. Une fois les serveurs mis hors ligne, il pourrait être impossible de jouer à certains jeux nécessitant des téléchargements.

Star Wars Jedi: Survivor sera disponible dès le 28 avril sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC Windows. Il est possible de l’acheter chez Amazon. Le titre se déroule cinq ans après les événements de Fallen Order, faisant tomber l’histoire à peu près au même moment que la série Obi-Wan Kenobi. Le récit suit le Jedi Cal Kestis, alors qu’il cherche à survivre contre l’Empire galactique hostile. Respawn a déclaré que Kestis doit faire « tout ce qu’il faut pour rester en vie » en tant que l’un des rares Jedi survivants après l’Ordre 66. Parmi ses nouveaux adversaires se trouve un mystérieux sénateur impérial Pau’an sur Coruscant qui fait une sorte de marché dangereux.