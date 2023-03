The Last of Us Part 1 sur PC connaît plusieurs problèmes au lancement

The Last of Us Part I est maintenant disponible sur PC, mais les joueurs n’ont pas une bonne expérience. En effet, plusieurs problèmes techniques sont d’actualité, ce qui gâche l’expérience générale.

Naughty Dog, le studio qui a créé The Last of Us, assure être au courant des problèmes. « Nous travaillons sur des correctifs, nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles et nous continuerons à enquêter sur les autres problèmes signalés. Gardez un œil sur notre page d’assistance ainsi que sur la page de la boutique Steam pour connaître nos dernières notes de correctifs. Si vous rencontrez un problème qui n’est pas résolu par notre dernier correctif, vous pouvez soumettre un ticket », indique le groupe.

Cinq problèmes sont référencés :

Le chargement des shaders prend plus de temps que prévu.

Les performances et la stabilité se dégradent lorsque les shaders se chargent en arrière-plan.

Des pilotes graphiques plus anciens entraînent une instabilité et/ou des problèmes graphiques.

Le jeu ne peut pas se lancer bien qu’il réponde à la configuration minimale requise.

Fuite de mémoire potentielle.

Il se trouve qu’un premier patch de 36 Mo a justement vu le jour aujourd’hui sur Steam. Mais selon les retours des joueurs, les améliorations sont très légères. Certains évoquent un peu moins de crashs qu’au départ, mais il en reste malgré tout. Pour d’autres joueurs, le patch n’a pas un impact particulier.

Il faut maintenant espérer que les correctifs vont réellement voir le jour pour The Last of Us Part I sur PC. Ces bugs sont d’ailleurs surprenants sachant que les portages des jeux PlayStation sont généralement bons, avec Sony qui arrive à bien se débrouiller avec ses partenaires. Mais ce n’est pas le cas ici.