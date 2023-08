Le FBI découvre que le client américain illégal de Pegasus est… le FBI

L’utilisation des logiciels espions de NSO Group, en particulier Pegasus et Landmark, est illégale aux États-Unis depuis que son importation ainsi que son utilisation ont été interdites au mois de novembre 2021. Une fuite récente a cependant indiqué qu’une entité américaine avait illégalement utilisé le logiciel espion en avril de l’année suivante, une révélation qui a déclenché rapidement une enquête du FBI. Le Federal Bureau of Investigation est remonté à la source afin d’identifier le client final de NSO. Quelques semaines plus tard, l’agence met la main sur le client inconnu de Pegasus : la surprise le dispute alors à la consternation !

Pour rappel, le NSO Group, une société israélienne, a développé Pegasus, un logiciel espion connu pour pirater à distance les iPhones, compromettant ainsi les données personnelles contenues dans l’appareil. NSO propose un autre logiciel espion appelé Landmark : ce dernier cible les stations réseau des téléphones portables afin d’identifier l’emplacement d’un mobile par le procédé classique de triangulation.

En 2021, le gouvernement américain avait considéré que les logiciels espions de NSO constituaient un risque pour la sécurité nationale, et en avait donc interdit l’usage pour toute entreprise ou agence gouvernementale US. Une enquête du New-York Times datant du mois d’avril a cependant révélé qu’une société américaine nommée Riva Networks avait illégalement acheté et utilisé un logiciel espion NSO pour le compte d’un client du gouvernement. Après enquête du FBI donc, il s’avère que ce client n’est autre que le FBI lui-même !

Le FBI prétend désormais avoir utilisé Pegasus sans savoir qu’il s’agissait de Pegasus. L’agence fédérale estime aussi être la victime d’une tromperie de Riva Networks : le FBI aurait ainsi fourni à Riva des numéros de téléphone de trafiquants de drogue mexicains et de certains fugitifs, la consigne étant de localiser les appareils liés à ces numéros. Par facilité, Riva aurait alors choisi d’utiliser le logiciel espion Landmark de NSO afin de localiser les numéros. Pour ne rien arranger, Riva Networks a aussi signé des contrats avec d’autres entités gouvernementales telles que le ministère de la Défense, la Drug Enforcement Administration (DEA) et l’Air Force Research Laboratory. Aie.