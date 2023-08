Le télescope spatial Euclid livre ses premières images

Euclid, le télescope spatial de l’agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA a déjà livré ses premières images, un mois seulement après le décollage de la mission. Positionné à 1,5 millions de kilomètres de notre Terre (au point de Lagrange L2), le télescope dispose d’instruments parfaitement fonctionnels. La phase de vérification est toujours en cours, mais les scientifiques ont déjà obtenu des résultats des instruments VIS et NISP destinés à cartographier le ciel profond et à chasser les galaxies lointaines, y compris en lumière visible ! La récolte des données d’Euclid permettra aussi, du moins les scientifiques l’espèrent, d’en savoir un peu plus sur la fameuse matière noire.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO

Et donc, les deux premiers clichés d’Euclid sont « tombés », et c’est une réussite malgré les résultats apparents peu spectaculaires. Les clichés dévoilent en effet principalement des étoiles et presque pas de galaxies, sans oublier quelques artefacts bien visibles à l’œil nu. Pour autant, tout va bien, très bien même; déjà, rien de ce que l’on peut voir sur l’image n’a été numériquement traité. C’est du brut ! Surtout, le cliché a été capturé avec un temps d’exposition de 100 secondes, ce qui représente à peine le cinquième du temps d’exposition nécessaire pour capter les galaxies lointaines. En d’autres termes, tout se déroule comme prévu, et Euclid devrait être en mesure de démarrer ses premières observations scientifiques d’ici les prochains mois. Les clichés de galaxies devraient nous parvenir avant la fin de l’année…