Loki saison 2 : une bande-annonce pour la série Marvel avec Kang et Mobius

Marvel a mis en ligne la première bande-annonce pour la saison 2 de sa série Loki. Elle marque bien sûr le retour du personnage-titre, interprété par Tom Hiddleston.

Dans la bande-annonce, Tom Hiddleston reprend son rôle de dieu de la malice et partage l’écran avec Owen Wilson (Mobius) et le nouveau membre de l’équipe Ke Huy Quan. La série se déroulera après les événements d’Avengers : Endgame et continuera à suivre l’antihéros alors qu’il travaille avec le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) pour traquer les variantes de super-héros qui sèment le chaos dans les différentes lignes temporelles du multivers.

Outre Loki et Mobius, la bande-annonce est l’occasion de retrouver des personnages vus dans la première saison, dont Sylvie (Sophia Di Martino), Kang (Jonathan Majors) ou encore Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw).

La saison 2 de Loki comprendra six épisodes écrits Eric Martin. Justin Benson et Aaron Moorhead sont tous deux confirmés pour réaliser un épisode de la série, Michael Waldron restant attaché à la série en tant que créateur. Tom Hiddleston, Michael Waldron, Victoria Alonso, Louis D’Esposito et Kevin Feige reviennent également en tant que producteurs exécutifs.

La saison 2 de Loki débutera le 6 octobre prochain sur Disney+. Comme à chaque fois, il faudra se contenter d’un seul épisode par semaine.