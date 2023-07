Samsung s’apprêterait à commercialiser sa Galaxy Ring, une bague connectée multi-fonctions

La rumeur ne date pas d’aujourd’hui, mais si l’on en croit The Elec, Samsung serait prêt à passer à la vitesse supérieure. Le géant sud-coréen s’apprêterait à commercialiser une bague connectée, un appareil plus connu via les dernières fuites sous le nom de Galaxy Ring. Cet objet connecté pourrait rentrer en production de masse dès le mois d’août prochain, la vente du produit étant fixée au premier trimestre 2024. Toujours selon the Elec Le délai entre la production de masse et la date de commercialisation serait dû au temps nécessaire à la certification médicale, l’appareil ayant été pensé avant tout pour les fonctions de santé.

Grâce à ses nombreux capteurs de mesure biométrique (entre autres), la Galaxy Ring serait en effet capable d’une multitude de fonctions de santé (la mesure de la fréquence cardiaque, la température corporelle voire la tension artérielle). Nul doute aussi que l’objet connecté s’interfacera avec l’écosystème de Samsung, c’est à dire les smartphones et tablettes haut de gammes du fabricant. Connaissant le calendrier de Samsung, il y a aussi de fortes chances que le produit soit présenté en même temps que le Galaxy S24, soit dans le courant du mois de février ou de mars.