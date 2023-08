Spider-Man: Beyond The Spider-Verse et Kraven The Hunter sont reportés, Venom 3 est daté

Au vu de l’importante grève en cours des acteurs et des scénaristes à Hollywood, Sony a décidé de reporter la sortie de plusieurs films, dont Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Il y a également du changement Kraven The Hunter. Pour sa part, Venom 3 obtient une date de sortie.

Jusqu’à présent, la date de sortie de Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, qui sera la suite d’Across the Spider-Verse, était le 24 mars 2024 aux États-Unis et le 3 avril en France. Sony a maintenant décidé d’abandonner la date de sortie fixée jusqu’à présent… et de ne pas en attribuer une nouvelle. En effet, le studio retire pour l’instant le film d’animation de son calendrier de sortie. Que les fans se rassurent : il n’est pas annulé, mais Sony ne sait pas encore quand il verra le jour. La grève empêche les acteurs de faire les voix dans les studios d’enregistrement.

Pour Kraven The Hunter, dont la bande-annonce a été récemment publiée, il est question d’un sacré report. Le film devait sortir le 4 octobre 2023 en France et deux jours plus tard aux États-Unis. La nouvelle date de sortie est le 30 août 2024 aux États-Unis. Ce sera probablement le 28 août chez nous, étant donné que les films sortent le mercredi en France contre le vendredi aux États-Unis.

Vient enfin le cas de Venom 3 qui a maintenant une date de sortie. Le film avec Tom Hardy sortira le 12 juillet 2024 aux États-Unis et probablement le 10 juillet en France.