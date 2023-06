Kraven le chasseur : première bande-annonce pour le film sur l’ennemi de Spider-Man

Après une fuite, Sony a mis en ligne la bande-annonce du film Kraven le chasseur, l’ennemi redoutable de Spider-Man. Il fait partie du Sony’s Spider-Man Universe. Il sortira en octobre prochain au cinéma.

La bande-annonce commence avec Kraven courant à travers une ville. On peut voir également le père de Kraven, Nikolai Kravinoff, interprété par Russell Crowe, et la relation entre le père et le fils qui est tout sauf saine.

Les messages partagés par Nikolaï portent sur la nécessité de s’assurer que l’on est le prédateur dans n’importe quelle situation et de ne jamais faire preuve de faiblesse. En plus d’apprendre que Nikolaï a laissé mourir la mère de Kraven parce qu’elle était devenue « faible » et « malade dans sa tête », nous le voyons faire la même chose à son fils après qu’il a échoué à tuer un lion.

Kraven ne meurt pas, cependant, et quelque chose pénètre dans son sang qui le transforme en un humain surpuissant. Il devient alors celui qu’il prétend être et peut désormais utiliser des animaux pour traquer ses proies. Comme le dit la bande-annonce, « une fois que vous êtes sur sa liste, il n’y a qu’une seule façon d’en sortir ».

D’autre part, cette version de Kraven le Chasseur est une sorte d’anti-héros, puisque son père « met le mal dans le monde » et qu’il s’en débarrasse. La bande-annonce montre aussi un aperçu d’Aleksei Sytsevich devenant le Rhino.

Kraven le Chasseur sortira au cinéma le 4 octobre 2023.