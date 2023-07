Castlevania Nocturne : un trailer et une date pour la suite de la série animée Netflix

C’est peu dire que Netflix brille par la qualité de son catalogue d’animés. Castlevania, l’adaptation du célèbre jeu vidéo de Konami, se situait déjà dans le haut du panier, mais au bout de 4 saisons de qualité il est sans doute temps de passer à la suite. Castlevania : Nocturne situera son action à la période de la Révolution française, et ce n’est autre qu’un certain Richter Belmont qui chassera cette fois du vampire. Pour rappel, l’exorciste Richter Belmont est aussi l’une des stars du vénérable Castlevania: Symphony of the Night sorti en 2001 sur la première PlayStation (voilà qui ne nous rajeunit pas).

Fait notable, Adi Shankar, le showrunner de la série Castlevania, n’a pas participé à cette suite. Cette mise à l’écart pourrait être un effet collatéral des accusations de harcèlement sexuel visant Warren Ellis, le scénariste des premières saisons. L’affaire n’est pas très jolie puisqu’Adi Shankar a déposé plainte pour rupture de contrat illégale. C’est au final Clive Bradley (Trapped) qui a été nommé showrunner de Castlevania Nocturne. La nouvelle série animée Castlevania sera disponible sur Netflix le 28 septembre prochain.