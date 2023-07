Microsoft affiche des résultats canons sur le trimestre et l’année fiscale

Microsoft a dévoilé il y a quelques heures les chiffres de son année fiscale écoulée et du quatrième trimestre de cette même année fiscale, et sans surprise, c’est un quasi carton plein. Le chiffre d’affaires trimestriel culmine à 56,2 milliards de dollars (+8%), un record pour la période, tandis que le CA annuel grimpe à 220 milliards de dollars. La tendance est tout aussi solide concernant les bénéfices, qui culminent à 20,08 milliards de dollars sur le Q4 (fiscal) et à plus de 88 milliards de dollars sur l’année fiscale complète. Du très très lourd.

Sans surprise encore, c’est le cloud et le service Azure qui drainent le gros des revenus : les services de cloud de Microsoft représentent désormais 54% du CA. La croissance du cloud chez Microsoft est de 21% sur l’année, soit un poil moins que la croissance constatée sur le trimestre précédent (+22%). Quant à la division gaming portée par Xbox et le jeu PC, cette dernière a réalisé un CA de 15,5 milliards de dollars sur l’année, ce qui est le second meilleur résultat de cette division (tous les détails dans cet article). Malgré ces résultats très solides, l’action Microsoft recule un peu à la bourse de New-York… avant de mieux rebondir ?